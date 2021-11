Recenzija filma Red Notice: Netflixovi obupani poskusi franšizenja

Pretočni gigant Netflix poskuša na vse pretege ustvariti uspešnice, na podlagi katerih bi lahko snemal nadaljevanja in gradil blagovno znamko. Strategija? Zvezdniška zasedba in masten proračun. Takšen poskus je tudi Red Notice, lahkotna pustolovska akcija z Gal Gadot, Ryanom Reynoldsom in Dwaynom Johnsonom.