Višja inflacija, energetska kriza in krč v dobavni verigi so bili razlogi za pričakovano upočasnitev rasti dobičkov evropskih podjetij in nižja pričakovanja analitikov. Namesto tega se dogaja ravno nasprotno. Evropski delniški trgi rastejo že šest tednov in so na rekordnih ravneh na podlagi optimističnih pričakovanj, da bo gospodarska rast premagala inflacijo, zaostritev monetarne politike in tveganja v dobavnih verigah. Investitorji opozarjajo tudi na dejstvo, da so evropski delniški trgi ovrednoteni rekordno nizko v primerjavi z realnimi donosi obveznic. Razmak med donosom 10-letne nemške državne obveznice in prihodnjim dividendnim donosom delnice je kar 5 odstotnih točk. To so razlogi, da kar nekaj velikih imen v investicijskem svetu povečuje svoj delež sredstev, ki jih investirajo, v korist evropskih delniških trgov.

Razloge za nadaljevanje rasti evropskih delniških trgov vidijo v nizkih obrestnih merah, robustnem okrevanju dobičkonosnosti in nizkih vrednotenjih. Kljub kar nekaj preseženim rekordom in 21-odstotni rasti v tem letu evropske delnice kotirajo pri konkretnem diskontu v primerjavi z ameriškimi. Pričakovani PE evropskih delnic znaša 16, medtem ko je pri indeksu S&P 500 kar 21. Razloge za dobre rezultate lahko iščemo tudi v specifičnosti evropskega gospodarstva, ki je precej bolj odvisno od cikličnih panog in manj od nekaterih drugih, kot je na primer tehnološka panoga, ki je bolj pomembna za ameriško gospodarstvo.