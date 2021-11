»Nadzorni svet družbe skladno s korporativno politiko upravljanja ne more in ne sme razkrivati novih dejstev. Lahko pa povemo, da na nobenega izmed članov nadzornega sveta v tem času ni bil izvršen nikakršen pritisk, pa naj bo to političen ali kakršenkoli drug, temveč smo se odločali izključno na podlagi dejstev, ki smo jih objavili v naši izjavi za javnost 11. novembra,« je povedal Iršič.

»Novemu vodstvu Elektra Maribor želimo, da dobro opravi svojo nalogo, torej učinkovito, uspešno in v korist vseh uporabnikov, zaposlenih in konec koncev tudi lastnikov,« je dodal.

Na novinarsko vprašanje je potrdil, da je bil Sovič razrešen s položaja predsednika uprave iz poslovnih razlogov in da zdaj ni več zaposlen v Elektru Maribor. Podrobneje razlogov za razrešitev ni utemeljil. »V skladu s politiko korporativnega upravljanja tega žal ne moremo razkriti, bodo pa to verjetno razkrile določene institucije v prihodnosti,« je dejal.

Pred mikrofone je danes stopil tudi začasni predsednik uprave Jože Hebar. »Zavedamo se velike odgovornosti, ki smo jo prevzeli z imenovanjem. Že zdaj smo začeli z izvajanjem ukrepov za odpravljanje največjih pomanjkljivosti oziroma težav pri poslovanju družbe, to je izdajanje soglasij, med drugim za priključevanje razpršenih virov. Na prvem mestu so naši uporabniki, ki od nas pričakujejo inovativnost, ekspeditivnost, odličnost, tudi pripravljenost na zeleno transformacijo,« je povedal.

Glede svojih dosedanjih izkušenj je navedel, da je svojo poslovno pot začel v Telekomu Slovenije. »Več kot desetletje sem bil tudi v družbi avstrijskega lastništva s pisarno v Ljubljani in na Dunaju. Kot ste že zasledili v medijih, ste me lahko srečali v dolga leta trajajoči sagi slovenskega cestninjenja. Nisem član nobene politične stranke, zanima me stroka, sem strokovnjak,« je dejal in dodal, da ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca osebno ne pozna. »Ministra v živo razen na Brdu na razdalji desetih metrov še nisem videl v življenju,« je dejal.

Sovič je v petek zavrnil vse razloge, zaradi katerih ga je nadzorni svet družbe razrešil, in zatrdil, da je bila odločitev nadzornikov politično motivirana in sprejeta, še preden so bili znani razlogi zanjo. »Tako organ vodenja kot organ nadzora sta dolžna ves čas delovati v najboljšem interesu družbe in v tem smislu tudi sprejemati odločitve. Za prekinitev mandata uprave ni utemeljenih razlogov, saj je družba zadnja leta poslovala uspešno. Razlogi so zato neutemeljeni. Eno so politično motivirane odločitve, kot je ta o razrešitvi, drugo pa so dejstva in rezultati,« je povedal nekdanji mariborski župan iz vrst SD Sovič, ki je bil na čelu Elektra Maribor od leta 2012.

Nadzorni svet je Soviča razrešil na četrtkovi seji in do izbire novega predsednika uprave na njegovo mesto začasno imenoval Hebarja, dotedanjega predsednika nadzornega sveta družbe.