Polne tribune splitskega stadiona Poljud so z velikim navdušenjem pozdravile napredovanje hrvaške reprezentance na svetovno prvenstvo. V slovenski skupini H so naši južni sosedi prav v zadnjem krogu po zmagi nad Rusijo (1:0) osvojili prvo mesto. Za neposredno uvrstitev v Katar so morali zbrati kar 23 točk. Slovenija jih ima devet manj.

Od splitske rive do stadiona je na tekmo v dolgi koloni krenila vojska več tisoč hrvaških navijačev. Na Poljudu so skandirali »Vukovar, Vukovar«, ki je v zadnjih dneh zaradi razvpite kolumne Borisa Dežulovića znova v središču pozornosti. Posebna atrakcija na tribuni VIP je bil dalmatinski pevec Mišo Kovač, ki je oblekel reprezentančni dres in požel ovacije. Naelektreno vzdušje je pomagalo hrvaškemu moštvu, ki je vso tekmo vztrajno prebijalo ruski bunker in doseglo zmagoviti zadetek v 81. minuti, ko je svojo mrežo zatresel izkušeni ruski branilec Fjodor Kudrjašov z nesrečno številko trinajst na dresu.

Ognjeni so nadigrali rusko vrsto in se veselili v zahtevnih pogojih ob hudem nalivu, ki je povsem razmočil splitsko igrišče. Hrvaška je imela občutno premoč v strelih (20:2), prav tako je zbrala veliko več natančnih podaj kot poražena Rusija (496:166), ki jo čakajo dodatne kvalifikacije. »Žoga ni bila naša prijateljica. Hrvaška je vršila nor pritisk na naša vrata, mi pa nismo znali reagirati. Ni nam bilo pomoči. V nogometu se ne moreš samo braniti 90 minut,« je ocenil ruski selektor Valerij Karpin, ki se je ravno na najpomembnejši tekmi v kvalifikacijah podpisal pod prvi poraz.

Hrvaška, aktualna svetovna podprvakinja, bo šestič v svoji zgodovini igrala na mundialu. Selektor Zlatko Dalić je po uvrstitvi v Katar na igrišču točil solze sreče. S svojo reprezentanco bo tretjič nastopil na velikem tekmovanju, kar ni uspelo še nobenemu njegovemu predhodniku. »Ganjen sem in ponosen. Ne jočem prav pogosto, a to je zame eden najlepših trenutkov na hrvaški klopi. Ljudje moji, hvala vam. Dali ste nam energijo, da je uspelo. To, kar smo doživeli na zadnji tekmi, nima cene. To so najboljše kvalifikacije v zgodovini reprezentance. Pripravljeni smo za velike stvari,« je bil po tekmi čustven Zlatko Dalić, ki se je za podporo posebej zahvalil vodstvu hrvaške zveze, svojim pomočnikom in nogometašem.

Kockaste je skozi kvalifikacije v slogu maestra vodil Luka Modrić. Hrvaška je izgubila samo v prvem krogu, ko je bila v Stožicah v posebnih okoliščinah boljša Slovenija. »Za nami je zelo težka in fenomenalna tekma. Na koncu smo dali srečen gol, a smo si ga zaslužili zaradi dobre igre. Vsi igralci smo verjeli v uspeh in bili zelo potrpežljivi. Srečni smo, ker odhajamo v Katar. Imamo leto dni časa, da se dobro pripravimo na veliko tekmovanje,« je dejal Luka Modrić.