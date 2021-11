»Popolnoma zaslužena zmaga, ki bi morala biti višja. Po vseh težavah, ko so fantje odpadali drug za drugim, jim čestitam za zmago,« je povedal selektor Matjaž Kek, potem ko je Slovenija na zadnji tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo premagala Ciper z 2:1. Slovenska postava je bil zelo premešana, saj sta se poškodovanemu Vučkiću in kaznovanemu Blažiču na tribuni, potem ko sta bila že prijavljena v zapisnik, pridružila še poškodovani poveljnik obrambe Mevlja in napadalec Šporar. Vskočila sta Karničnik in debitant Celar. Slovenija je večji del tekme prevladovala, vendar predstava ni bila dovolj blesteča in učinkovita, da bi v boju za tretje mesto prehitela Slovake, ki so na gostovanju na Malti zmagali kar s 6:0.

V slovenski vrsti sta bila najbolj razigrana desni bočni branilec Petar Stojanović, ki je imel veliko prostora za prodore v napad, in najboljši igralec tekme Miha Zajc, ki sta poskrbela za prvi gol na začetku drugega polčasa. Ko je v 84. minuti po podaji Celarja (v prvem polčasu se je že veselil gola, a je bil razveljavljen zaradi prepovedanega položaja) Gnezda Čerin dosegel še drugi gol, je kazalo, da je tekma odločena. Ciprski rezervist Kakoulli je z izjemnim zadetkom z roba kazenskega prostora poskrbel za nemiren zaključek tekme, na kateri so na tribunah prevladovali otroci, ki igrajo v nogometnih klubih in je NZS mednje razdelila brezplačne vstopnice, da je bilo gledalcev več kot 5000.

Kapetan Oblak: Ko smo maksimalni, je možno prav vse »Lepo je videti toliko otrok na stadionu. Igralce sem pred tekmo v garderobi opozoril, da se je treba tega zavedati in na igrišču pokazati najboljše, kar znamo, ker se otroci zgledujejo po nas. S tem jih spodbujamo, da trenirajo naprej, da se vsake sanje lahko uresničijo. V to verjamem od malih nog. Na žalost se sanje o svetovnem prvenstvu niso uresničile, verjamem pa, da se bodo v prihodnje. Po porazu s Hrvaško septembra v Splitu smo se dvignili in imamo kakovost, da v naslednjih kvalifikacijah dosežemo boljši rezultat. Ko smo maksimalno pri stvari, je možno prav vse,« je izpostavil kapetan Jan Oblak. Slovenija je druge zaporedne kvalifikacije pod Kekom končala na četrtem mestu v skupini, kar je veliko manj od pričakovanj, saj je bil cilj uvrstitev vsaj v dodatne kvalifikacije. »To je zame neuspeh. Prelomna je bila tretja tekma s porazom na Cipru. Po upravičenih kritikah septembra po porazu v Splitu so fantje reagirali zelo dobro na akcijah oktobra in septembra. Bilo je veliko dobrega, vendar preveč slabega. Fantje so dovolj samokritični in pošteni, da vedo, kaj je bilo narobe. Ta neuspeh lahko pomeni boljše, ne pa slabše za slovenski nogomet na klubski in reprezentančni ravni,« je kvalifikacije analiziral Kek, ki je fantom sklepno besedo namenil kar na igrišču. V skupini je prvo mesto osvojila Hrvaška, ki je edini poraz doživela v prvem krogu proti Sloveniji v Stožicah. V slovenski izbrani vrsti je kar nekaj obžalovanja, saj je zmaga proti Hrvaški pokazala, da ekipa premore tudi kakovost. »Najprej sem jezen na nekatere svoje odločitve in reakcije. Že nekaj kvalifikacij se pokažejo top momenti in velike tekme, nato pa kar naenkrat pademo v črno luknjo. Takrat ne znamo reagirati tako, da bi prišli do uspeha na mišice in srečo. Imamo kakovost, ki pa jo je treba spraviti v vzdušje, komunikacijo in pozitivo, sicer bomo begali sem in tja ter menjavali selektorje in igralce. Če je vzdušje pozitivno, se ni treba bati kritike, ko je zaslužena, in bežati od odgovornosti. Prelagati odgovornost z enega na drugega je za slabiče,« so besede kar vrele iz Keka.

Dolžnik je srednja generacija V kvalifikacijah je preizkusil veliko igralcev, morda celo preveč. Priložnost je dobilo veliko mladih igralcev. »Zelo pomembni so starejši igralci, ki so dobro reagirali v ključnih trenutkih in z medsebojno komunikacijo nekatere stvari postavili na pravo mesto. Srednja generacija, ki je po nogometnih kriterijih dolžnik, ima še dovolj časa, da vse skupaj popravi. Povsem se mora predati nogometu, razmišljati pozitivno pri delu v klubu, da bo v reprezentanco prišla z veseljem in pravo energijo. Mladi pričarajo pozitivno energijo in bodo pritiskali na starejše.« Reprezentanca se bo znova zbrala marca prihodnje leto na prijateljskih tekmah z atraktivnima tekmecema. Junija in septembra jo čaka liga narodov v zgoščenem ritmu, kvalifikacije za EP pa leta 2023.