Rusi so za direktno uvrstitev potrebovali le točko, do nje so poskušali priti s povsem obrambno igro. Na roke jim je šlo razmočeno igrišče in tudi razpoloženost vratarja Matveja Safonova, ki je imel do prejetega gola nekaj zelo uspešnih posredovanj. Ubranil je poskuse Andreja Kramarića, Marcela Brozovića, Maria Pašalića in Bruna Petkovića.

Toda v 81. minuti je bil brez moči, ko je velik pritisk domače reprezentance, ki je do takrat ves čas tekme igrala na polovici tekmecev, srečno obrodil sadove. Borna Sosa je z leve strani poslal žogo pred vrata, tam pa je nespretno posredoval Kudrijašov, ki je premagal svojega vratarja. Bunker Rusov, ki do konca tekme niso mogli več uspešno spremeniti načina igre, se tako ni obrestoval.

Tako kot Hrvati v prejšnjem krogu so tudi Slovaki na Malti napolnili mrežo domače reprezentance. Zmagali so s 6:0, vprašanje zmagovalca so rešili do 16. minute, v kateri so z dvema goloma Alberta Rusnaka in zadetkom Ondreja Dude vodili s 3:0. Na začetku drugega polčasa so domači ostali še brez dveh izključenih igralcev, gosti pa so dosegli še tri gole. Duda dva, s čimer je prišel do "hat-tricka", enega pa rezervist Vernon De Marco.