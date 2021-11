Darko Jorgić je na mednarodnem prvenstvu Slovenije v namiznem tenisu dobil tudi drugi dvoboj in se prepričljivo uvrstil v četrtfinale. Triindvajseti igralec sveta je sicer v Laškem izgubil prvi niz na turnirju, a nikoli ni zašel v težave. Po vodstvu z 2:0 v nizih proti Sathiyanu Gnanasekaranu je Hrastničan v dvorani Tri lilije tretji niz izgubil, a se v četrtem zbral in ga prepričljivo dobil. Najboljši slovenski igralec je z uvrstitvijo med najboljšo osmerico upravičil svoje mesto na svetovni lestvici, saj je na generalki pred svetovnim prvenstvom v Houstonu šesti nosilec.

Jorgić svojih apetitov še ni potešil. Danes popoldne (ob 14.30) ga čaka polfinalni dvoboj proti Zhou Qihaoju, s katerim se doslej še ni pomeril. Kitajec je star 24 let, leto dni je starejši od Jorgića, na svetovni lestvici pa je natanko 100 mest za najboljšim slovenskim igralcem, saj zaseda 123. mesto. V primeru zmage se bo Jorgić zvečer v polfinalu pomeril z zmagovalcem dvoboja med Švedom Kristianom Karlssonom, ki ga v Laškem vodi nekdanji svetovni prvak Jörgen Persson, in Kitajcem Wang Chuqinom.

Čeprav Bojan Tokić proti Kitajcu Lin Gaoyuanu ni dobil nobenega niza, je pokazal, da se je na 7. igralca sveta pripravil dobro. Že v prvem nizu je tekmeca pripravil, da je vzel minuto odmora, kar je v namiznem tenisu zelo redko. Prvemu nosilcu se je odmor obrestoval, saj je prvi niz dobil na 9. V drugem nizu je Tokić dvakrat dobil štiri točke zapored, česar ni izkoristil in je zapravil vodstvo z 10:8 na svoj servis. V nadaljevanju je 40-letni Slovenec popustil in Kitajcu drugič v osmih dneh priznal premoč.

»Imel sem nekaj nepravilnih odločitev. Žal sem se kot že neštetokrat v karieri prepričal, kako kvalitetni so kitajski igralci. Tekmec je imel odgovor na vse moje žogice. Turnir zapuščam z dvignjeno glavo,« je po porazu dejal Bojan Tokić. »Do petka bom doma z družino, potem pa bom odpotoval v Houston na svetovno prvenstvo. Za zdaj kaže slabo, da bom igral v posamični konkurenci, saj moram profesionalno opraviti svoj posel na mestu selektorja belgijske reprezentance,« je pred odhodom iz Laškega sporočil Bojan Tokić.

»Škoda za Bojana, saj je imel v obeh prvih nizih priložnost za zmago. Malce preveč je zamujal pri forhendu. Kitajec je z odmorom v prvem nizu pokazal, da se Bojana boji, a žal tega nismo izkoristili,« je poraz Bojana Tokića komentirala Andreja Ojsteršek Urh. »Darko je za gledalce pokazal morda neatraktivno igro. Ves čas je tarnal, da se žogica čudno odbija. Zato sva malce spremenila taktiko, kar se je obrestovalo. Čeprav je imel kup težav, se je vselej pobral in dokazal, da je močnejši v vseh elementih. Turnir v Laškem je specifičen, saj Jorgić za zdaj nima veliko izkušenj igranja na domačih tleh, zato je vse specifično. A se z vsakim dnem uči in verjamem, da bo po koncu še boljši igralec, kot je bil, ko pripotoval v Laško,« je pozitivno zaključila slovenska selektorica in si pod drobnogled vzela večerni dvoboj naslednjega Jorgićevega tekmeca.