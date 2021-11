Test potrpežljivosti

V minulem tednu so se starši osnovnošolskih otrok, učitelji in ravnatelji ponovno soočili s trdo politiko. V sredo se je več kot šeststo ravnateljev udeležilo sestanka, ki ga je organiziralo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Politika je napovedala izvajanje samotestiranja v šolah, šolniki in starši pa so opozarjali, da to, zlasti pri najmlajših učencih, ne bo mogoče. Ravnatelji so sicer zagotovili, da se zavedajo svoje vloge pri ohranjanju zdravja ter da sprejemajo in izvajajo navodila ministrstva. Dodali so, da podpirajo samotestiranje. Vendar se jim zdi bolj smiselno testiranje doma in ne v šolah. Novi odlok je namreč povzročil, da so se množici staršev, ki so nasprotovali nošenju zaščitnih mask, pridružili nasprotniki samotestiranja, so sporočili ravnatelji.