Gledalci, ki so lani Čufarjeve dneve spremljali po spletu, so bili iz vse Slovenije, kar je bilo dobro, saj nekdo z drugega konca države ne pride vsak večer na Jesenice, da bi si ogledal vse predstave. Vendar so lani manjkala medsebojna srečanja igralcev različnih ljubiteljskih gledaliških skupin, predvsem pa stik igralcev z gledalci. (Foto: Branka Smole, direktorica Gledališča Toneta Čufarja Jesenice)