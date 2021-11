Srbska vplivnica in političarka grozi s svetlobo z neba

Srbska vplivnica in članica vodstvenega odbora stranke Socialistična partija Srbije Ana Grozdanović je s svojim nedavnim govorom, ki ga je imela v Nišu, tako zmedla javnost, da je postala prava enotedenska senzacija. Vplivnica, ki ima na instagramu več kot sto tisoč sledilcev, je v svojem govoru dejala, da so kristjani izdelali katodne cevi in da se ljudstvo mora veseliti, ker se bo v samo eni sekundi pojavila velika svetloba z neba, zaradi katere bodo ljudje pomislili, da se je začela jedrska vojna. Udeležence zbora stranke je nagovorila še z besedami: »V državi mora vsak imeti svobodo in vsak mora sam sprejemati odločitve o svojem življenju, ker človek nima duše kar tako… Bog je namreč ustvaril človeka, da mu da življenje in svobodo, ne da je suženj. In Bog mu daje pamet in moč ter roke in noge in glas, da se lahko bojuje proti hudičevim stvarem…« Potem je še napovedala, da se bo v imenu vere razkrilo nekaj, kar bo spodneslo mogotce, ne samo v Srbiji, ampak tudi v svetu.