Babnikova je bila po prvem dnevu še nekoliko v ozadju, potem ko je zabeležila dva udarca pod parom igrišča, ki je pri 72. Tako v četrtek kot petek pa je dan sklenila z -7 in se povzpela na vrh med posameznicami, kjer je drugo mesto osvojila Nemka Olivia Cowan (-15), tretje pa skupaj Španka Carlota Ciganda in Valižanka Lydia Hall (obe -13).

Ekipa Babnik, slovenska igralka je namreč bila ena izmed 36 igralk, ki so izbrale eno soigralko, ostala dva člana ekipe je določil naključni žreb, je sicer turnir sklenila na tretjem mestu s 50 udarci pod parom. Vsega udarec pred ekipo 17-letnice sta tekmovanje sklenili zasedbi Pedersen in L. Hall. V dodatnih luknjah je nato slavila ekipa Danke Emily Pedersen. V ekipi slovenske golfistke sta bili še Francozinja Camille Chevalier in Norvežanka Maiken Bink Paulsen, mesto amaterja pa je zasedel Američan Troy Thompson. V rezultat sta vedno všteta po dva najboljša rezultata na vsaki luknji.

Druga Slovenka na turnirju Katja Pogačar je bila med posameznicami 91. s šestimi udarci nad parom. Sodelovala je v ekipi Skarpnord in s sotekmovalkami zasedla 14. mesto z 39 udarci pod parom.

Na turnirju z nagradnim skladom milijon ameriških dolarjev je Babnikova prejela največji kos 200.000 dolarjev težke pogače, namenjene posameznicam, torej 30.000 dolarjev. Za rezultate v ekipnem delu pa so si profesionalke razdelile še preostalih 800.000 dolarjev.

Babnikova je v tej sezoni evropske turneje slavila dvakrat, prvič je bila najboljša v francoskem Evianu v začetku junija. Med najboljšimi tremi je končala še na turnirju v bližini Barcelone v golfskem klubu Terramar, kjer je bila druga. Šestkrat je zasedla še mesto med najboljšo deseterico.

Sezona na evropski turneji se bo končala z zaključnim dejanjem v Andaluziji, natančneje Costa del Solu med 25. in 28. novembrom. Nagradni sklad bo tam 600.000 evrov, obenem pa bodo najboljšim trem na lestvici podelili še 250.000 evrov. Najboljši bo pripadlo 125.000, drugi 75.000, tretji pa 50.000 evrov.