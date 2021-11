Če je v prvem dejanju puška, se mora v tretjem sprožiti

Rehabilitacija vojnih zločincev ni več omejena na drugo svetovno vojno. Napredovala je do bolj modernih vojn. Ukaz v novembru, naj častna četa Slovenske vojske položi venec na grob padlih pripadnikov pomožnih enot policijskih bataljonov SS nemške vojske, je že bila v zamudi in za časom. To je bilo v modi lani. Predsedniku države in obrambnemu ministru se z malo smisla za sodobnost ne bi bilo treba hinavsko izvijati in valiti odgovornosti na predsednika vlade, ki je pošteno izrazil lojalnost svojim načelom.