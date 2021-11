Zaključek COP26: pogajanja so mrtva, naj živijo pogajanja!

Zanimivo je, kako so ljudje opisovali dogajanje, vzdušje, napredek in morebiten izid podnebne konference COP26 v Glasgowu ali uradno 26. zasedanja Okvirne konvencije Organizacije Združenih narodov o spremembi podnebja. Paleta besed kaže, kako močno so poleg politike in znanosti prisotna človeška čustva in kako široka tema so postale podnebne spremembe. Beseda, ki prav zanimivo opiše vzdušje, je na primer cirkus.