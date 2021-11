Virus razvršča demokracije: Pandemija kot lakmus

V prvem zapisu o pandemiji covida-19, na začetku lanskega marca, sem zapisal, da je strah pred neznanim naravni samoobrambni mehanizem človeka in da naloga države ni, da nas obvaruje strahu, temveč da zagotovi, da strah zaradi njene nekompetentnosti, nedelovanja ali napačnega delovanja ne preraste v histerijo oziroma paniko kot obliko individualne in kolektivne destruktivnosti. Takrat zares nisem niti pomislil, da bi lahko šlo za še hujšo nevarnost, to je za samodestruktivnost. Od začetka nismo razumeli, da ni dovolj, da naš imunski sistem novo okužbo čim prej nadvlada. Obvladati jo moramo tudi mentalno.