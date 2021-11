Goran Vojnović: Revolucionarji s šolskih dvorišč

Epidemiologi so poleti še tretjič pravilno in tudi pravočasno napovedali prihod novega vala epidemije, a je šla naša vlada jeseni po pričakovanju še tretjič na led in s svojim (ne)delovanjem zavestno omogočila, da postanemo svetovni rekorderji po številu novih okužb v tednu dni. In medtem ko objektivno odgovorni za naš nov visok poraz v vojni z virusom sars-cov-2 pričakovano krivijo sodnike, slabo vreme, razrito igrišče in grobo igro nasprotnika, bo nespametno prekuževanje prineslo stotine nepotrebnih smrti. Pa tudi mnogo nepotrebnih smrti zaradi nedelujočega zdravstva. Ki ne dviguje telefonov. Ki odpoveduje in prestavlja diagnostične preglede in nujne operacije. Ki se mu zdravljenja potrebni v širokem loku izogibajo.