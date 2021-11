»Vodo, prosim, vodo! Imamo dojenčka!«

Migracije v Evropski uniji večino letošnjega leta niso bile tako pomembna tema kot v preteklih letih. V Nemčiji, ki je svojevrsten politični termometer za vso unijo, so se stranke pred volitvami pogovorom o beguncih večinoma izogibale. O množičnejšem prehajanju meje so občasno sicer poročali iz Velike Britanije, iz španskih enklav v Maroku, iz Grčije, osrednjega Sredozemlja in s Kanarskih otokov. A dogajanje ni bistveno odstopalo od dolgoletnega povprečja.