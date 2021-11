Odmik od normalnosti

Politika ima (vsaj) eno grdo navado. Rada se valja po policah tudi potem, ko ji je rok trajanja že zdavnaj potekel. V tem času, ko je izrazito neokusna in morda celo nevarna za zdravje volilca/potrošnika, v svoji škodljivosti naredi vse, da je ne bi s police umaknili v smeti. Takšna politika v svojih vrstah varuje nesposobne ministre in škodljive ministre, v podjetjih, kjer ima vpliv, imenuje zveste kadre in s tem poplačuje politične dolgove, izmišljuje si funkcije in položaje, na katere odlaga svoje upnike, predvsem pa je pripravljena narediti vse, ampak res prav vse, da zunanjemu svetu projicira svojo zablodo, da je še vedno funkcionalna.