Darko Jorgić (23. na svetovni lestvici) in Bojan Tokić (65.) sta v uvodnem krogu mednarodnega namiznoteniškega turnirja v Laškem pokazala svojo moč. Tako Goričan kot Hrastničan sta imela na papirju težko delo, svojo nalogo pa sta opravila z odliko in se z zmagama s 3:0 uvrstila v osmino finala izjemno močnega turnirja, generalke pred svetovnim prvenstvom v Houstonu. Danes ju čaka še težja naloga. Bojan Tokić se bo drugič v tednu dni pomeril s 1. nosilcem Kitajcem Lin Gaoyuanom (7. na svetu), Darka Jorgića pa čaka Indijec Sathiyan Gnanasekaran (37.).

Nesreča s srečnim koncem Prvi je popoldan stopil v ring Tokić, ki se je pomeril s Senegalcem Ibrahimom Diawo, ki je na svetovni lestvici uvrščen pet mest pred njim. »Ste videli začetek? To je bil pravi šov,« je bil razpoložen Bojan Tokić po zmagi s 3:0 (11, 6, 5). Novi belgijski selektor je namreč že četrto točko dvoboja dobil z izjemno atraktivnim in redko videnim udarcem mimo hrbta. »Nisem blestel, a taktično sem odigral zelo dobro,« je bil zadovoljen 41-letni Primorec. Pot Bojana Tokića do drugega turnirja v Laškem je bila adrenalinska. V sredo se je vračal iz Francije, kjer je branil barve svojega kluba. Po pristanku letala v Benetkah se je z avtom odpravil proti Laškem in bil na italijanski avtocesti udeležen pri verižnem trčenju. »Poglejte, kako sem razbil avto,« pokaže sliko na mobilnem telefonu. »Nekdo me je izsilil na avtocesti. Da bi se izognil trčenju, sem začel zavirati. Uspelo mi je, a sem nekaj sekund kasneje dobil močan udarec od zadaj, sledilo je verižno trčenje. Dve uri in pol smo čakali na policijski zapisnik,« nam je pojasnil Bojan Tokić, čigar zmaga je bila obliž na potovalne rane. »Kako se bom lotil Kitajca? Imam taktiko, boste videli,« je bil Tokić skrivnosten in vesel, da lahko v dvorani Tri linije sploh drži namiznoteniški lopar.

Počasni posnetki niso pomagali Na mizi številka ena je šel takoj po slovenski zmagi v ring Darko Jorgić, ki je z Denijem Kožulom izgubil dopoldanski dvoboj 1. kroga igre dvojic. Can Akkuzu (82. na svetu) je Hrastničana nekoč redno premagoval v kadetski in mladinski konkurenci. Tokrat je bilo drugače. Jorgić je Francoza dobil drugič v mesecu dni, saj je bil s 3:1 boljši že na MP Katarja. Francoz je igral taktično dobro in dva niza uspešno preprečeval Jorgiću, da bi zaključeval z backhandom, njegovim najmočnejšim orožjem. Ni pomagalo. Slovenec je stežka dobil uvodni niz na 10, drugega lažje na 7, v tretjem pa za zmago z 11:2 uprizoril niz številnih atraktivnih udarcev, ki so bili tudi ob počasnih posnetkih neverjetno hitri. »Vesel sem, da lahko končno tekmujem v Sloveniji. Turnir je izjemno močan, zato je vsaka zmaga nekaj posebnega. Vesel sem, ker sem jo dosegel proti kakovostnemu nasprotniku. Zadovoljen sem, ker zadnjih 14 dvobojev kažem konstantno pripravljenost, s katero dosegam zmage tako za svoj nemški klub kot v mednarodnem merilu. Zavedam se, da bo žreb iz kroga v krog težji, a sem nanj pripravljen. Naredil bom vse, da v Laškem dosežem odmeven rezultat,« dviga apetite četrtfinalist olimpijskih iger v Tokiu.