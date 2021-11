Kljub visoki rasti delnic na domačem trgu je ta še vedno nekoliko podcenjen v primerjavi z delniškimi trgi v naši okolici in širše. Ob tem lahko glede na aktualne splošne tržne razmere in poslovanje domačih podjetij do konca leta še naprej pričakujemo zelo pozitivno naravnanost vlagateljev. Za prihodnji superteden na Ljubljanski borzi pričakujemo dobre rezultate in odzive na trgu. Vrhunec tedna bo zagotovo predstavitev Krkinih poslovnih obetov do konca leta in za prihodnje leto, prav tako predstavitev prenovljene petletne poslovne strategije. Ne pozabimo, da je marža EV/EBITDA pri Krki že zadnjih šest četrtletij nad 30 odstotki, desetletje pred tem pa je v povprečju znašala okoli 25 odstotkov. Glede na to, da je eden Krkinih ključnih prodajnih trgov ruski, sta visoka rast cen nafte in vrednost rublja, ki je od konca junija do danes pridobil pet odstotkov v primerjavi z evrom, pozitivna dejavnika.

Med prvimi večjimi domačimi podjetji je svoj poslovni izid pred kratkim objavila Skupina Telekom Slovenije. Telekom Slovenije je v prvih devetih mesecih leta ustvaril 486,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 7,1 milijona evrov ali odstotek več kot v enakem obdobju lani. Skupina letos dosega višje prihodke od mednarodnih govornih storitev in prodaje mobilnega blaga. Čisti dobiček se je povečal za 31 odstotkov ali za 8,5 milijona evrov na 35,9 milijona evrov, ob upoštevanju enkratnih lanskih dogodkov pa bi bil dobiček višji za 36 odstotkov. Po objavi poslovnega izida so Telekomove delnice poskočile za skoraj pet odstotkov, kljub temu pa so v primerjavi s tujimi podjetji še vedno nekoliko »cenejše«. Cena delnice Telekoma Slovenije je bila v času pisanja 56,4 evra. Če bo v prihodnjem letu izplačal vsaj enako dividendo kot za lani, torej 4,5 evra, pomeni, da imajo Telekomove delnice trenutno približno osemodstotno donosnost. Glede na to, da je Telekom lani ustvaril 24,86 milijona evrov čistega dobička, letos pa v prvih devetih mesecih skoraj 36 milijonov evrov, lahko pričakujemo še višjo dividendo. Poleg visokih izplačil dividend kaže, da želijo pri Telekomu Slovenije svoje delničarje »osrečiti« še z odkupi lastnih delnic.

Pozitivno naravnanost na domačem trgu pa na globalnih trgih dopolnjujejo zgodovinsko nizke obrestne mere, nadaljevanje pospešenega razvoja in aplikacij informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) ter v ZDA nedavno sprejeti program visokih vlaganj v infrastrukturo.

Industrijska podjetja, ki znajo pridobiti nove posle, so US Steele, PPG, Howmet Aerospace, Alcoa, WESCO International, Wabtec Corporation, Caterpillar, HeidelbergCement, LINDE, CEMEX in drugi. Med zanimive indeksne investicijske sklade (ETF), ki bi lahko pridobili z Bidnovim načrtom, so tisti, ki so povezani z infrastrukturo (IFRA), vodnimi viri (PHO), transportom (ITY), energetiko (XLE), materiali (XLB) in industrijo (XLI).