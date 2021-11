Slovenski selektor Matjaž Kek je imel zaradi kartonov, poškodb in okužb s koronavirusom veliko dela pri izbiri začetne enajsterice. Centralnega branilca Bijola je zamenjal Blažič, v zvezni vrsti sta mesti Kurtića in Gnezde Čerina zasedla Zajc in Štulac, ki je imel minule dni nekaj težav s poškodbo. Slovenci v Trnavi sploh niso trenirali večer pred tekmo, saj so bivali v 50 kilometrov oddaljeni v prestolnici Bratislavi, od koder so se tudi pripeljali na tekmo v sedmo največje mesto na Slovaškem (65.000 prebivalcev).

Mojstrovina Zajca in Šporarja za vodstvo z 1:0

Ker so oboji že ostali brez možnosti za nastop na svetovnem prvenstvu 2022 v Katarju, so napovedovali napadalen pristop, da bi gledalci na modernem stadionu v Trnavi lahko uživali. V mrzlem vremenu (4 stopinje Celzija) in pred maloštevilnimi gledalci so oboji začeli previdno, a tudi odločno in bojevito (v prvem polčasu kar 23 prekrškov). Slovaki so bili podjetnejši, Slovenci pa so imeli nekaj težav, da so s povsem prenovljeno zvezno vrsto povezali niti svoje igre. Ko je Slovenija ujela ritem tekme, je povedla iz prvega resnejšega napada na tekmi v 18. minuti. Slovaki so naivno izgubili žogo na sredini igrišča. Zablestel pa je razigrani Zajc, ki je bil najprej podajalec do Šporarja, nato pa je po sijanjem predložku vodje slovenskega napada zadel z glavo za vodstvo. Slovaki so se v 27. minuti veselili enajstmetrovke, vendar je VAR razsodil, da je bil prekršek Blažiča nad Harslinom storjen zunaj kazenskega prostora, in so imeli le prosti strel. Slovaki so imeli žogo več v nogah, bili nevarnejši, a je bil vselej na pravem mestu kapetan Oblak. Slovenci so bili po odvzetih žogah ob prehodih v napad razigrani in kombinatorni, manjkala pa je zadnja poteza, da bi prišli do strela in drugega zadetka v prvem polčasu.

Slovaki so v drugem polčasu še bolj odločno krenili po izenačenje in Slovenci so bili na vse težjih preizkušnjah. Do usodne napake je prišlo v 57. minuti, ko je finski sodnik Gestranius po ogledu posnetka VAR odločil, da je Blažič v kazenskem prostoru igral z roko, dosodil enajstmetrovko in pokazal drugi rumeni karton slovenskemu branilcu, ki je moral v slačilnico. Zanesljivi realizator je bil rezervist Duda.