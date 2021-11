Pojasnil je, da je večina covidnih postelj že zasedenih. Trenutno je osem bolnikov na intenzivnem in 42 na navadnem oddelku. Približno 80 odstotkov oseb na intenzivnem oddelku ni cepljenih proti covidu-19, na navadnem oddelku pa je necepljenih okoli 65 odstotkov.

Za razliko od drugega vala se na Kliniki Golnik sedaj ukvarjajo tudi s številnimi okužbami z običajnimi sezonskimi virusi oziroma poslabšanji stanj, ki jih ti prinašajo kroničnim bolnikom, ki imajo že sicer težave s pljuči. Tako je tudi preostali del bolnišnice, v kateri izvajajo še diagnostiko in terapije za bolnike z rakom, zelo zaseden.

»Trenutno smo zadeve še nekako obvladali, kader je ves na deloviščih, dopustov praktično nimamo. Vpoklicali smo tudi nekaj koncesionarjev iz okolice in dobili nekaj kadrov iz zdravstvenih domov, od koder sedaj napotujejo dodatne okrepitve. Tako situacijo nekako obvladujemo, s strahom in tesnobo pa pričakujemo naslednji teden ali dva, ko se pričakuje vrh okužb,« je dejal Rozman.

Pojasnil je, da so rezerve izčrpali. »Kaj se bo naprej dogajalo pa je težko predvideti. Morali bomo sproti na nek način tudi improvizirati, če ne bo drugače,« je dejal. Ozko grlo je predvsem intenzivni oddelek, na katerem bodo po Rozmanovih besedah potrebovali vso pomoč, ki jo lahko dobijo, saj so s kadrom, ki so ga imeli na razpolago naredili vse, kar se je dalo.

Na pomoč so prišli študentje in dijaki

Na pomoč so prišli študentje in dijaki, ki lahko opravljajo enostavnejša dela, in ne morejo nadomestiti usposobljenih in veščih medicinskih sester in zdravnikov. »Jih pa seveda z veseljem uporabimo za lažja dela, tudi za pomoč pri komunikaciji s svojci, na kontrolnih točkah, za jemanje brisov in podobne stvari,« je navedel Rozman.

Pričakuje tudi pomoč iz primarnega zdravstva, saj so se nekateri zdravstveni domovi že odzvali, odzvala se je tudi Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj. Tako na Golniku v naslednjih dneh pričakujejo še od pet do 10 novih medicinskih sester.

»Mi bomo dali od sebe vse, kar lahko naredimo za bolnike, upam pa, da bo tudi prebivalci razumni in bo tudi sami naredili vse, kar je možno, da se okužbam in ostalemu tveganemu vedenju, ki bi jih lahko pripeljalo v bolnišnico, izognejo, da bomo nekako zmogli in da bodo vsi, ki nas potrebujejo, oskrbljeni,« je poudaril.

Ljudi je pozval, naj se v teh časih držijo znotraj svojih mehurčkov, omejijo število stikov in ne hodijo na zabave ali večja druženja. Takrat, ko se izpostavljajo zunanjemu okolju, pa naj upoštevajo ukrepe, kot so nošnja mask, razkuževanje in ohranjanje razdalje, da se v čim večji meri izognejo prenosu okužb. Hkrati je Rozman vse, ki se za to še niso odločili, pozval tudi k cepljenju.