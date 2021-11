Ker je Slovenija že dva kroga pred koncem kvalifikacij izgubila vse možnosti za nastop na svetovnem prvenstvu 2022 v Katarju, s tekmama s Slovaško jutri ob 20.45 v Trnavi in s Ciprom v nedeljo ob 15. uri v Ljubljani začenja projekt – nastop na evropskem prvenstvu 2024 v Nemčiji, kjer bo imelo pravico nastopa 24 reprezentanc, torej skoraj polovica članic Uefe. Slovenski selektor Matjaž Kek, ki ima vso podporo vrha Nogometne zveze Slovenije za nov dveletni mandat, ima tokrat velike težave s kartoni (Kurtić, Bijol, Gnezda Čerin), poškodbami (Šeško, Črnigoj, Vučkić, Štulac) in koronavirusom (Zahović, Gorenc Stanković).

»Čeprav nimamo več možnosti za nastop na svetovnem prvenstvu, želimo kvalifikacije skleniti z dvema zmagama. Naredili bomo vse, da osvojimo tri točke. Slovaška ima kakovostne igralce, a imamo jih tudi mi, da domov odpeljemo tri točke,« pravi napadalec Andraž Šporar . Takšne stavke v zadnjih letih slišimo pred vsako tekmo, zraven pa še besede o odličnem vzdušju v ekipi, moštvenem duhu in bojevitosti, a igralci tega prepogosto ne potrdijo na igrišču. Če bodo tudi na igrišču tako zagnani, kot so nekateri na družbenih omrežjih – prednjači Benjamin Verbič, ki je med tokratno akcijo objavil posnetek, kako njegov sostanovalec Šporar pleše v hotelski sobi na Brdu pori Kranju – so pred slovenskim nogometom precej lepši časi, potem ko je že več kot desetletje brez nastopa na velikem tekmovanju.

»Zavedamo se kakovosti tekmeca, ki je igral tudi na evropskem prvenstvu. Slovaška je kvalifikacije odigrala na najvišji ravni, a je imela v nekaterih trenutkih smolo in je rezultat ni poljubil. Slovaška zasedba že nekaj časa igra skupaj, vendar ima tudi težave s kartoni. Pričakujem kakovostno tekmo, ki bo prinesla Sloveniji pozitiven izid. Ob tako majhnem številu treningov je treba izkoristiti vsako priložnost za sestavljanje mozaika, da pridemo do organizacije igre. Upam, da z motivacijo ne bomo imeli težav,« je izpostavil 60-letni Matjaž Kek , ki računa, da bo vse igralce iz sedanje zasedbe imel na razpolago tudi v ligi narodov prihodnje leto junija in septembra ter v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki jih bodo odigrali leta 2023. »Glede tega imam dober občutek. Na koncu vsak posameznik sprejme odločitev. Prepričan sem, da se bo tudi Iličić znal odločiti na pozitiven način. Takšen, kot je bil oktobra, je nepogrešljiv. Na zadnjih dveh treningih je bil videti povsem po Iličićevo,« je izpostavil Kek, ki si je vzel tudi nekaj zaslug, da je Iličić dobro začel igrati tudi za Atalanto, potem ko se je oktobra vrnil v Bergamo iz reprezentance. »Pričakoval sem tudi kakšen hvala iz Bergama,« je pripomnil Kek.

Šporar je odgovarjal v slovaščini

Na Slovaško je še posebej vezan Šporar, ki je dve sezoni izjemno uspešno igral za Slovana iz Bratislave (na 78 tekmah 60 golov in 17 asistenc), in je na vprašanja slovaških novinarjev odgovarjal kar v slovaščini. »V minulih dneh sem bil v stiku z nekdanjimi soigralci v Slovanu in predsednikom kluba. Ker gre za tekmovalno tekmo, bo naboj pravi. Šal in stav ni bilo, saj ne spadajo v nogomet. Upam, da bom dosegel kakšen gol. Škoda, da tekma ni v Bratislavi, kjer mi je stadion precej bolj domač kot v Trnavi, kjer domuje Spartak, največji rival Slovana,« je izpostavil Šporar.

Slovaška in Slovenija se borita za tretje mesto v skupi ni H, imata po deset točk, Slovaki razliko v golih 10:9 in Slovenija 9:9. V skupini bosta jutri ob 20.45 še tekmi Rusija – Ciper in Malta – Hrvaška. Vrstni red po osmem krogu: Rusija 19, Hrvaška 17, Slovaška 10, Slovenija 10, Malta 5, Ciper 5.