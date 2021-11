Janković stranki SDS vrgel rokavico

Ljubljanski župan Zoran Janković in prvak SDS Janez Janša v preteklosti nista skrivala medsebojne nesimpatije. Zato je bilo v lanskem in deloma letošnjem letu nenavadno, da odnosi med vlado in prestolnico niso bili bolj našpičeni. Še več, Janković in predstavniki vlade so letos sklenili dogovor med državo in glavnim mestom, s katerim so opredelili projekte, ki naj bi jih ob medsebojni pomoči prednostno reševali. Janša se podpisa sicer ni udeležil, a brez njegovega blagoslova tega dogovora zagotovo ne bi bilo.