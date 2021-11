Ugledna Slovenka med moško elito

Darko Jorgić je na letošnjih olimpijskih igrah v Tokiu z uvrstitvijo v četrtfinale popeljal slovenski namizni tenis v nebo. V zadnjih letih po zaslugi Jorgića, Bojana Tokića in Denija Kožula v ekipni konkurenci blesti tudi slovenska reprezentanca. V ozadju uspehov se skriva Andreja Ojsteršek Urh. Hrastničanka je ob soprogu Jožetu Urhu najzaslužnejša za vnovičen razcvet slovenskega namiznega tenisa. Nikoli se ne izpostavlja, četudi v dvoranah ni težko opaziti svetlolase strokovnjakinje. Skromne, a ponosne osamljene in uspešne Slovenke v moškem svetu, ki vodi Darka Jorgića do slovenskih mejnikov. Zase pravi, da je dobra kot kruh, a zna zarohneti. Ter da se ves čas uči.