Baletni triptih Strune v SNG Opera in balet Ljubljana: Glasba vtkana v baletne zgodbe

V izvedbi baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana bo nocoj premierno zaživel baletni triptih Strune. Trije povabljeni uveljavljeni koreografi Eno Peçi, Jacop Godani in Leo Mujić so ustvarili tri koreografije – Angel, Metamorphers in Osamljeni poet – na skladbe izbranih glasbenih velikanov.