Skupinsko tožbo 4,4 milijona ljudi je soglasno zavrnilo vseh pet vrhovnih sodnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vložila jo je skupina Google You Owe Us (Google, dolguješ nam).

Britansko sodišče je tožbo zavrnilo že oktobra 2018, a je pritožbeno sodišče odločitev prvostopenjskega razveljavilo, končno besedo pa so imeli zdaj vrhovni sodniki.

Sodnik George Leggatt je ob izreku sodbe izpostavil, da je zahtevati odškodnino brez dokazov o finančnih izgubah ali duševnih stiskah nevzdržno.

Tožniki so Googlu očitali, da je obšel varnostne nastavitve v pametnih telefonih iphone, s čimer naj bi pri uporabi brskalnika Safari med avgustom 2011 in februarjem 2012 brez soglasja zbiral osebne podatke uporabnikov.

V Googlu odločitve britanskega sodišča še niso komentirali, v skupini Google You Owe Us pa so jo označili za hud udarec britanskim potrošnikom. »Globoko smo razočarani, da vrhovno sodišče ni naredilo dovolj za zaščito uporabnikov pred Googlom in drugimi tehnološkimi velikani, ki kršijo zakon,« je dejal Richard Lloyd, ki vodi omenjeno skupino.