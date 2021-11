Kot je poročal AFP, si je poljski sankač huje poškodoval koleno, posledice nesreče pa bi bile lahko še dosti hujše, kot pravi sam sankač, bi se lahko ponovila tudi tragedija z olimpijskih iger v Vancouvru, ko je po nesreči umrl Gruzijec Nodar Kumaritašvili.

»Na stičišču moške in ženske proge sem na sredini nenadoma zagledal oviro. Spustil sem sani in se postavil v smukaško prežo, v pregrado pa udaril z levim kolenom. Ta reakcija mi je najbrž rešila življenje,« je dejal 25-letni poljski sankač, ki je v nesreči dobil tudi globoko ureznino na desni nogi.

»Bil sem šokiran. Iz kolena mi je štrlela kost, iz desne noge pa se mi je vlila kri. Ekipa na stezi se mi je zdela nesposobna. Niso vedeli, kaj naj naredijo, niso poznali postopka za nujne primere,« je še dodal 25-letni Sochowicz, ki je na zadnjih zimskih olimpijskih igrah v Pyeongchangu zasedel 27. mesto.

»Progo in okoliščine, v katerih se je zgodila ta nesreča, tako sankaška zveza kot organizacijski odbor iger zelo resno preiskujeta. Upam, da so se iz te lekcije nekaj naučili, imajo pa dovolj časa za popravke,« pa je sporočil podpredsednik Moka Juan Antonio Samaranch Salisachs, ki je zatrdil, da sta proga in varnost na njej dobila tudi veliko število pohval.