Slovenska nogometna reprezentanca bo danes popoldne s posebnim letalom odpotovala na Slovaško, kjer jo jutri ob 20.45 v Trnavi čaka predzadnja tekma v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022 v Katarju, na katerem pa ne bo nastopila, ker je bila na dosedanjih osmih tekmah neuspešna in je osvojila le deset točk. Čeprav je Slovenija pod Kekom že drugič zapored izpadla iz kombinacij za veliko tekmovanje že dva kroga pred koncem (njegov predhodnik Srečko Katanec je bil v drugem mandatu v vseh treh kvalifikacijah v igri za napredovanje do konca), ima 60-letni Mariborčan na mizi že novo dveletno pogodbo. Vodstvo NZS mu očitno povsem zaupa. Manj navdušeni so navijači, ki jih zajema vse večja apatija in bodo nezadovoljni, če Slovenija ne osvoji vsaj štirih točk na zadnjih dveh tekmah s Slovaško in Ciprom.

Karničnik želi pozimi v tujino Reprezentančno bazo je včeraj zapustil Domen Črnigoj, ki je na zbor prišel poškodovan iz italijanskega prvoligaša Venezie, zamenjal pa ga bo Nino Kouter. Na bojevitega 27-letnega Prekmurca, ki je zbral šest tekem za reprezentanco, je Kek »pozabil«, odkar se je avgusta iz Mure preselil v turškega drugoligaša Maniso. V Turčiji stalno igra, medtem ko klubu ne gre po načrtih, saj je po treh zmagah na začetku sezone na naslednjih devetih tekmah le enkrat remiziral in osemkrat izgubil. Prihoda Koutra se ne bo najbolj razveselil njegov nekdanji soigralec iz Mure Žan Karničnik, ki je oktobra debitiral v reprezentanci, potem ko je zaradi poškodbe manjkal desni bočni branilec Stojanović. »Igrati moramo vsaj tako dobro, kot smo oktobra proti Malti in Rusiji. Z veliko želje in borbenosti bo prišel tudi rezultat,« je odločno napovedal 27-letni Žan Karničnik, ki je nogometni razcvet začel doživljati leta 2017, ko se je iz Maribora B preselil v tedanjega drugoligaša Muro, kjer je pod taktirko Anteja Šimundže postal pokalni in državni prvak ter slovenski reprezentant in se znašel v beležnicah oglednikov. »Zdaj bo to treba nadgraditi, da mi uspe še v kakšni drugi ligi. Najprej želim zaključiti jesenski del, po 15. decembru pa se bomo usedli. Če bo ponudba prava, da bom zadovoljen jaz in tudi klub, bom odšel v tujino, ki ponuja tudi boljše finančne možnosti,« o svoji prihodnosti spregovoril Korošec, ki prihaja iz Radelj ob Dravi.