Fotografije plesa na Krakovskem nasipu

Na Krakovskem nasipu so včeraj odprli razstavo Dokumenti plesnih sodelovanj, 2012–2021. Gre za fotografije plesnih predstav, ki so nastale v okviru CoFestival, mednarodnega festivala sodobnega plesa, ki ga organizirajo že od leta 2012. V desetih letih se je v okviru festivala zvrstilo okoli 180 dogodkov, ki so jih spremljali različni fotografi. Na razstavi so izbrane plesne fotografije Nade Žgank, Sunčana Stona in Urške Boljkovac. Razstava bo na ogled do 10. januarja 2022. Sicer bo letošnji, deseti CoFestival v primeru ugodnih epidemioloških razmer potekal od 25. novembra do 2. decembra. cr