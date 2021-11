Kot ene zadnjih razprtij v skupini Bijelo dugme se je mogoče spomniti udarca s čelom, ki ga je Mladen Vojičić Tifa usmeril v predel obraza kolega Alena Islamovića po novoletnem koncertu v Budni leta 2018. Tudi ob tistem dogodku se je dalo zaznati ločeno mnenje, da gre za inscenirane dogodke. Mogoče. Ne bi bili prvi. »Na estradi je sve lažno, na estradi sve je fol,« bi dejali njihovi someščani.

Ne samo po zvoku, ampak tudi po načinu delovanja Bijelo dugme spominjajo na angleške hard rock skupine, kot na primer Led Zeppelin, Deep Purple in Black Sabbath. Pri vseh omenjenih je značilno, da pevci oziroma frontmeni niso vodilne osebe v ansamblu, ampak so to praviloma kitaristi. Pevci veljajo za kader, ki se ga menja in ki kroži. Tommy Iommi, kitarist in šef Black Sabbath, je v njihovi zgodovini zamenjal osem pevcev – poleg izhodiščnega Ozzyja Osbourna sta pri Sabbath neko obdobje pela tudi Ian Gillan in Glenn Hughes iz Deep Purple. Prav tako tudi James Dio, sicer izhodiščni pevec zasedbe Rainbow, ki jo je ustanovil Richie Blackmore, ustanovni kitarist Deep Purple, potem ko jih je leta 1975 zapustil. In se v obdobju 1984–1993 še enkrat vrnil.

Deep Purple so kadrovska saga. V njihovi zgodovini je obstajalo deset različnih postav, s šestimi različnimi pevci in pogostimi menjavami na inštrumentih. Ritchie Blackmore z Ianom Gillanom ni igral od leta 1993, ko je drugič zapustil ansambel. Odtistihmal ne govorita, čeprav so se letos pojavile informacije, da sta prek posrednikov navezala stik. Blackmore naj bi izrazil željo, da bi spet zaigral s staro zasedbo, Gillan pa ne skriva, da si ne želi ponovno doživeti Blackmora. Ta je imel na vrhuncu slave sredi sedemdesetih, ko so bili Deep Purple pojem rock gigantizma, razvpite izpade. Na odru je uničeval kitare, ojačevalce in drugo opremo, jih metal v občinstvo, mlatil z inštrumentom po kameri in snemalcu, ki je koncert snemal, povzročal komajda obvladljive požare na odru in nasploh dajal vtis, da se je močno vživel v vlogo manj prištevnega genija, ki si lahko privošči vse in ga je treba zgolj razumeti ter mu popuščati.

Rivalstvo med pevci

Ko gre za primerjavo med osnovnima rivaloma, je Coverdale že v osnovi v slabšem položaju. On je bil tisti, ki je zamenjal Gillana in je moral peti skladbe, ki jih je označil že njegov predhodnik. Podobno je v primeru Bijelega dugmeta, kjer je Željko Bebek kot prvi pevec v boljšem položaju od svojega naslednika Mladena Vojičića Tife, ta pa od Alena Islamovića, ki je prišel tretji in je moral peti skladbe, ki sta jima svoj pečat dala predhodnika. Ni čudno, da ima Islamović med sledilci sarajevske zasedbe najmanj privržencev, čeravno je po mnenju Gorana Bregovića najzanesljivejši vokalist izmed vseh. Pa še ena vzporednica med angleškim in bosanskim hard rockom se ponuja: podobno, kot so si Angleži delili pevce, so si jih tudi Bosanci. Tako Islamović kot Vojičić spadata tudi med osmerico pevcev, ki so se zamenjali pri zasedbi Divlje jagode, Dugmetu rivalski zasedbi, katere vodja Zele Lipovaća je kitarist, ki nikdar ne poje.

Da je glavni pevec zamenljiv, obenem pa tudi v podrejenem položaju do kitarista, je vsaj v kontekstu zasedb iz šestdesetih, denimo The Beatles in Rolling Stones, nepredstavljivo. Paul McCartney, John Lennon in Mick Jagger so v svojih posadkah nezamenljive figure. Prav tako so bili vodilne osebe in centri ustvarjalnosti kot glavne smeri delovanja. Pri angleških hard rock zasedbah pa ni bilo tako. Led Zeppelin sicer nikoli niso menjali postave in pevca, vendar pa je bil vokalist Robert Plant vedno podrejen vodji, torej Jimmyju Pageu, ki je bil kot letnik 1944 od Planta tudi štiri leta starejši. Plant, čeprav danes velja za ikoničnega rockerja, niti ni bil prva Pageeva želja. To sta bila prej Steve Winwood in Steve Marriott, vokalista zasedb Spencer Davis Group, Humble Pie in Small Faces. Plant je bil izbran, ker je bil najbolj podoben Marriottu, že na prvi posluh pa se sliši, da je svoj način petja povzel prav po njem.

»Vedel sem, da dobro poje, dvomil pa sem, kakšen je kot frontmen in soavtor,« je Page pozneje pojasnjeval svoje dvome glede Planta, ki je bil za časa obstoja zasedbe nemalokrat blažilec napetosti med njim in vodji najbolj kljubujočim članom – bobnarjem Johnom Bonhamom. Ko se je Bonham septembra 1980 po litru in pol popite vodke zadušil v spanju, se Page ni potrudil poiskati drugega bobnarja. Pojasnila so bila, da zato, ker z nobenim drugim bobnarjem zasedba ne bi mogla zveneti enako, močnejši vtis pa je, da so člani drug drugemu začeli presedati in da je Bonhamova smrt prišla kot izgovor za razhod.