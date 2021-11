Tomaž Mastnak: “Reševanje planeta” kot čebula laži

Bojmo se trenutka, ko bodo prešli od besed k dejanjem! Kritiki podnebne konference Združenih narodov očitajo pomembnežem, zbranim v Glasgowu, da samo govoričijo in ničesar ne naredijo. Mladi so na »protestu za prihodnost« pred konferenčnimi vrati zahtevali, naj se države vendar dogovorijo in sprejmejo ukrepe za zmanjšanje ogljičnih izpustov in omejitev segrevanja ozračja. Toda ali dovolj pazljivo poslušamo, kaj govorijo na konferenci in ob njej in kdo nastopa kot rešitelj planeta?