Kapsula dragon je ostala ob ISS vse od aprila, ko je tja ponesla astronavte. Vračanje na Zemljo se je začelo v ponedeljek ob 20. uri po srednjeevropskem času, pot pa je trajala skoraj devet ur, dokler ni kapsula odprla padala in se počasi spustila v morje Mehiškega zaliva pri Floridi.

Nasina astronavta Shana Kimbrougha in Megan McArthur, francoskega astronavta Thomasa Pesqueta iz Evropske vesoljske agencije ter Akihiko Hoshide z Japonske je pričakala flota reševalnih plovil in jih dvignila iz vode.

Astronavti so v vesolju nadzirali številne znanstvene poskuse in med drugim poskusili celo prvo pekočo papriko, ki je zrasla v vesolju. Imeli so tudi vesoljske sprehode in incident z novim ruskim modulom, ki je ISS na kratko premaknil iz tirnice.

Na poti nazaj na Zemljo pa je še odpovedalo stranišče kapsule dragon in so se morali zanašati na svoje vesoljske pleničke.

Naslednja posadka naj bi proti ISS z raketo Space X poletela v sredo. Na pot bi morali že prej, vendar pa je nagajalo najprej vreme, nato pa zdravstvene težave enega od astronavtov.