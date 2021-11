Slovenska nogometna reprezentanca se je znašla v težavah že na začetku priprav na tekmi s Slovaško v četrtek ob 20.45 v Trnavi in s Ciprom v nedeljo ob 15. uri v Ljubljani v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju, na katerem ne bo nastopila. Vse možnosti je tako kot v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2020 zapravila že dve tekmi pred koncem. Obakrat se je pod neuspeh kot selektor podpisal Matjaž Kek.

Tokratni prihod na Brdo pri Kranju so odpovedali Benjamin Šeško (poškodba stegenske mišice), Luka Zahović (okužba s koronavirusom) in Jon Gorenc Stanković (zaradi okužb v Sturmu je celotna ekipa v karanteni). Namesto njih je Kek vpoklical Harisa Vučkića (Rijeka), Blaža Vrhovca (Maribor) in Žana Celarja (Lugano). Zaradi slabih razmer na igrišču v Kranju so morali današnji večerni trening prestaviti na pozni popoldan na Brdu pri Kranju, kjer pa je težava v tem, da nimajo žarometov, tako da so vadbo končali v mraku. Slovenska reprezentanca bo v svoji bazi na Gorenjskem trenirala še jutri in tudi v sredo dopoldne ter šele popoldne s posebnim letalom odpotovala na Slovaško, kjer na prizorišču tekme v Trnavi sploh ne bo opravila uradnega treninga. Reprezentanca je zaradi preprečevanja okužb znova zaprta v mehurčku in komunikacija z mediji poteka le prek zooma.

Šporar v skrbeh Na tekmi s Slovaško zaradi rumenih kartonov nimajo pravice nastopa Jaka Bijol, Jasmin Kurtić in Adam Gnezda Černin, zato je Kek že danes začel uigravati njihove zamenjave v začetni enajsterici. Čeprav je Jasmin Kurtić s svojimi predstavami v reprezentanci pogosto med dolžniki, ga bo ekipa tokrat pogrešala, saj je v izvrstni formi. 32-letni Belokranjec je bil med junaki zmage Paoka iz Soluna s 3:1 na gostovanju pri Panathinakosu v Atenah, saj je dosegel kar dva zadetka v zaključku tekme z enajstmetrovke in prostega strela. Učinkovit je bil tudi Miha Zajc, ki je manjkal na akciji oktobra. V dresu Fenerbahčeja je 27-letni Primorec začel preobrat z golom, s katerim je znižal vodstvo Kayserispora na 1:2, in carigrajski velikan je na koncu vendarle iztržil remi 2:2. Prav Zajc naj bi ob odsotnosti kaznovanih vezistov Kurtića in Gnezde Čerina začel tekmo proti Slovaški. Ob odsotnosti Bijola, ki naj bi ga zamenjal Miha Blažič, se v obrambi pojavlja dodatna težava, saj je tekmovalni ritem težava poveljnika obrambe Mihe Mevlje, ki je v turškem prvenstvu za Alanyaspor odigral le tri izmed 12 tekem. Napadalec Andraž Šporar je v negotovosti v angleškem drugoligašu Middlesbroughu, kjer je doslej dosegel tri gole in dodal dve asistenci, saj je vodstvo kluba zamenjalo trenerja Neila Warnocka, ki si je želel, da Ljubljančan pride na posojo iz lizbonskega Sportinga.