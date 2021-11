Informacije o šolah: Rudniki znanja

Družina Toplak iz Maribora že skoraj deset let skuša pridobiti podatke o povprečnem uspehu posameznih šol, bodisi osnovnih bodisi srednjih, na nacionalnih preverjanjih znanja oziroma maturi. Na podlagi teh podatkov naj bi se odločali, kam vpisati otroke. Vendar jim Državni izpitni center (RIC) podatkov ni predal, saj za to nima podlage v zakonu. Leta 2015 so sprožili še dodatni postopek in pri tem zahtevo zožili – od Državnega izpitnega centra so zahtevali podatke o deležu dijakov na Prvi gimnaziji Maribor, ki so uspešno opravili maturo leta 2015 v prvem roku, in o povprečnem številu doseženih točk v prvem roku mature leta 2015 na tej gimnaziji. RIC je tudi to zahtevo zavrnil.