Razstava: Halo! Kje si? 30 let mobilne telefonije

V Muzeju pošte in telekomunikacij, dislocirani enoti Tehniškega muzeja Slovenije, so pripravili razstavo Halo! Kje si? 30 let mobilne telefonije v Sloveniji, ki bo na ogled od jutri pa vse do konca prihodnjega leta.