Znano je že, da je slavna pevka in igralka Lady Gaga za decembrsko izdajo britanskega in italijanskega Voguea pozirala povsem gola. Spregovorila pa je tudi o duševnih težavah, ki jih je doživela, ker se je v filmu Ridleyja Scotta Hiša Gucci preveč vživela v vlogo kriminalke Patricie Reggiani.

»Leto in pol sem živela kot Reggianijeva, od tega sem devet mesecev govorila z italijanskim naglasom, tako pred kamero kot sicer. Nisem se izvlekla iz te vloge. Tako na snemanju kot v hotelski sobi sem živela in govorila kot Reggianijeva, proti koncu snemanja pa sem začutila nekaj psihičnih težav. Spomnim se, da sem šla med snemanjem v Italiji na sprehod, česar nisem naredila dva meseca – in nenadoma me je zgrabila panika, ker sem mislila, da sem spet na snemanju,« je med drugim povedala pevka.

Lady Gaga ni nikoli spoznala Patrizie Reggiani

Čeprav si je Lady Gaga prizadevala čim bolj dosledno upodobiti žensko, ki je zaradi naročenega umora svojega nekdanjega moža Maurizia Guccija v zaporu preživela 18 let, Patricia Reggiani nad njo ni bila navdušena. Poleg tega jo moti, da je Lady Gaga med pripravami na vlogo ni hotela niti spoznati, kaj šele govoriti z njo in slišati, kaj ima povedati. A Lady Gaga se brani in pravi, da ni želela, da bi ji kdo s strani govoril, kdo je Patrizia, niti ona sama ne. »Sama sem hotela ugotoviti, kdo Patrizia dejansko je,« je za modno biblijo povedala Lady Gaga, ki je več kot leto dni skrbno preučevala časopisne članke in videoposnetke Reggianijeve. Vadila je tudi njen naglas, saj ga je Patrizia glede na to, s kom se je pogovarjala, vešče spreminjala. Prav zato je bil film, ki na slovenska filmska platna prihaja 25. novembra, zanjo nekakšno sentimentalno popotovanje in vrnitev h koreninam.

Zagotovo je bilo snemanje filma za pevko in vedno bolj uveljavljeno igralko neprecenljiva življenjska izkušnja, saj je vsako minuto slehernega dne snemanja razmišljala o svojih prednikih v Italiji in o tem, kaj so žrtvovali, da ima sama boljše življenje. »Hotela sem jih narediti ponosne, zato sem se odločila, da bo moja vloga prikazala pravo žensko, ne pa ideje o slabi ženski. Nisem želela poveličevati nekoga, ki je zagrešil zločin, ampak sem se hotela pokloniti vsem ženskam, ki so postale mojstrice preživetja,« je še povedala 35-letna dobitnica 12 grammyjev in oskarja.