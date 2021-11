V tej sezoni Aston Villi, ki je pred začetkom tekmovalnega obdobja ostala brez prvega zvezdnika Jacka Grealisha, ki je okrepil Manchester City, ni šlo po načrtih.

Po 11 tekmah v prvenstvu so na 15. mestu z osvojenimi desetimi točkami. Zabeležili so tri zmage, en remi ter sedem porazov, od tega pet zaporednih vse od začetka oktobra. Nazadnje so v petek izgubili proti Southamptonu z 0:1.

Smith se je na klopi Aston Ville obdržal 138 tekem, klub pa je med drugim popeljal v finale ligaškega pokala v sezoni 2019/20. Premoč so morali njegovi varovanci takrat priznati Manchester Cityju.

Vodstvo kluba še ni sporočilo imena Smithovega naslednika.