Dirko so sicer prekinili in predčasno končali dva kroga pred koncem, ko je padel domači dirkač Miguel Oliveira (KTM). Pred njim je pet krogov pred koncem v pesku končal tudi sveži svetovni prvak Francoz Fabio Quartararo (Yamaha), ki si je sicer že na prejšnji dirki v Misanu zagotovil skupno prvo mesto. Za Francoza je bila to sploh prva ničla v sezoni, Bagnaia pa je dosegel tretjo zmago letos. Ducati pa je z današnjim dvojnim uspehom na stopničkah postal konstruktorski prvak za sezono 2021.

V seštevku SP je tako Quartararo ostal pri 267 točkah, drugi Bagnaia pa jih ima zdaj 227.