Pri tem upajo na pomoč otroških zdravnikov pri komunikaciji z družinami, je dejal v pogovoru.

Italijanska vlada upa, da bodo cepili vsaj polovico od skupno 3,2 milijona otrok v starostni skupini od pet do enajst let v državi. »V starostni skupini od 12 do 19 let je cepljenih 70 odstotkov otrok, pri mlajših bi lahko dosegli 50 odstotkov,« je dejal Speranza.