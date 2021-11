Sodišče v New Orleansu je v zvezi z navodilom vlade ugotovilo »zakonska in ustavna« vprašanja, zato ga je do nadaljnjega ukrepanja sodišča zadržalo. Vladi je naložilo, naj na to odločitev odgovori do 17. ure v ponedeljek po lokalnem času.

Pritožbe z več strani Na ukrep vlade, ki ga je Biden predstavil v četrtek, zajel pa naj bi več kot dve tretjini delovne sile v državi, se je pritožilo več strani, vključno s petimi zveznimi državami, ki jih vodijo republikanski guvernerji - Teksas, Louisiana, Južna Karolina, Utah in Mississippi, več zasebnimi podjetji ter verskimi skupinami. Če bo odločitev sodišča dejansko uveljavljena, bo to predstavljalo velik udarec prizadevanjem Bidnove administracije za okrepitev cepljenja proti covidu-19 pred zimo, ko oblasti pričakujejo okrepitev epidemije. Podjetja, ki pravil ne bi spoštovala, bi lahko doletela kazen do 14.000 dolarjev za vsako kršitev, torej za vsakega zaposlenega, ki se ne bo cepil.