Čeprav je Bravo na zadnjih treh tekmah v prvi slovenski nogometni ligi le remiziral z Olimpijo, pred tem pa je izgubil s Celjem in Domžalami, na četrtem mestu za vodilno trojico (Koper, Olimpija, Maribor) zaostaja le tri točke. »V obrambi smo dobri v nizkem in srednjem bloku ter imamo solidne prehode, medtem ko v fazi napada nismo tako dobri, kot si želimo. V tem obdobju sezone je normalno, da so nekateri igralci v odlični formi in nekateri v slabši, kar pomeni, da je za uspeh na tekmi pomembna izbira pravih nogometašev,« je trenutno stanje v ekipi opisal trener Brava Dejan Grabić, ki nima težav s kartoni in poškodbami, saj se v ekipo vračata izkušena Luka Žinko in Andraž Kirm. Grabić je prepričan, da bi z enim izmed njiju na igrišču v zadnjih 20 minutah mestnega derbija z Olimpijo obdržal minimalno vodstvo 1:0.

Bravo z najboljšo obrambo in najslabšim napadom lige

»Čaka nas posebna tekma. Prepričan sem, da bo Maribor prišel z obilico samozavesti in nas skušal pohoditi ter pojesti. Je v super stanju, prejema malo zadetkov. Zdaj so se mu vrnile nekatere zgrešene priložnosti iz preteklosti, ko je imel prevlado in posest žoge. Če bomo dolgo mi nevarni za gol in bo izid ugoden za nas, bo to voda na naš mlin. Pri Mariboru se bo povečevala nervoza, mi pa bomo imeli več prostora. To so trenutki, ki jih bomo skušali izkoristiti,« je taktični načrt razkril 41-letni Grabić. Ker pričakuje visok pritisk Maribora, je igralce posebej opozoril, da ne smejo izgubljati žog v nevarnih conah ter morajo zapreti preboje po bokih in predložke.

Bravo je s 13 goli najmanj učinkovita ekipa lige, obenem pa ima z le osmimi prejetimi zadetki najbolj trdno obrambo. »Na koncu bo verjetno vseeno, če bomo prvi v obrambi in zadnji v napadu, saj me zanima le izkupiček točk. Glede na prejšnjo sezono je v fazi obrambe napredovala celotna ekipa. Ker imamo skozi vso sezono enaka pričakovanja, je statistika povsem nepomembna. S 24 osvojenimi točkami v ligi in uvrstitvijo v polfinale pokala smo v tem delu sezone nad pričakovanji in zastavljenimi cilji. Tudi če bi bili na dnu lestvice in izpadli iz pokala, ne bi delali drame, ampak bi se ukvarjali s tem, kaj moramo dobro delati na igrišču,« je pojasnjeval Grabić, ki člansko ekipo vodi že od spomladi leta 2017.

Zelo pomemben člen Brava je postal 20-letni hrvaški vratar Renato Josipović, ki so si ga Šiškarji izposodili iz zagrebškega Dinama, potem ko je Igor Vekić odšel na Portugalsko. Josipović, ki na Hrvaškem velja za najboljšega vratarja v svojem letniku, je zablestel zlasti na tekmi četrtfinala pokala z Muro v Murski Soboti, kjer je ubranil kar štiri enajstmetrovke. »Z njim smo super zadovoljni. Kaže lakoto po napredku. Ker je raznovrsten, daje ekipi stabilnost, obenem je tehnično odličen, da bomo z njim lahko gradili napade iz zadnje linije. Obenem je zelo tekmovalen in veliko stvari rešuje s tem, kako postavlja soigralce in se z njimi se pogovarja,« je dodal Grabić.