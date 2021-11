Zaživela je Hiša kranjske čebele

V Višnji Gori so odprli prvo slovensko hišo z imenom kranjske čebele. Središče inovativnih tehnologij Apilab – Hiša kranjske čebele, ki je prva doživljajska zgodba kranjske sivke v Sloveniji, je tudi edinstven preplet podjetništva in čebelarstva, sodobne tehnologije z ohranjanjem naravne in kulturne dediščine, inovativnih pristopov in tradicije.