Pol hrvaška Mura

Smeh je pol zdravja, pravi pregovor in po ljubi preproščini potrebuješ samo še jabolko na dan, pa si iz »ta hudega« ven. Vidimo, da ni tako preprosto, je pa prijalo muzanje ob naslovu članka po tekmi Rennes – Mura na hrvaškem portalu Index: »Slovensko-hrvaška senzacija je imela točko, potem je pa Lovro Majer izvedel prosti strel.« Tisti, ki tekme ni gledal ali še ne pozna podrobnosti, najprej seveda pomisli, da je Majer zadel gol iz prostega strela in da je vsaj polovica ekipe Mure iz hrvaških igralcev. Nič od tega ni res. Postava, ki ji je skoraj uspelo prirediti senzacijo in zmagati, je bila izrazito slovenska, ob dveh hrvaških igralcih in enem iz BiH, medtem ko je Majer v dresu Rennesa zgolj podal predložek, iz katerega je njegov kolega z glavo dal gol. Ni športnega novinarstva brez smisla za podpihovanje čustev, bi se nemara lahko reklo na to.