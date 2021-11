Asus je izdelal igričarski prenosnik v sodelovanju s priznanim britansko-norveškim didžejem Alanom Olavom Walkerjem, ki je znan po uspešnicah Faded in Darkside. V videospotu slednje se pojavljata tudi spomenik padlim borcem bitke na Sutjeski v Tjentištu v BiH ter spomenik revoluciji in NOB v Moslavini v hrvaškem mestu Podgarić. Estetika slovitih jugoslovanskih betonskih spomenikov je Walkerju očitno blizu. Njene sledi je namreč mogoče zaznati tudi v dizajnu prenosnika ROG zephyrus g14 Alan Walker special edition.

Čeprav igričarske računalnike praviloma zaznamuje eksplozija rdeče, modre in zelene barve, je Walkerjev računalnik veliko bolj umirjen. Prevladujejo namreč različni odtenki sive. Brutalističnemu dizajnu nekaj igrivosti vtisnejo redki akcenti turkizne barve na tipkovnici, ki kljub vsemu ohranja videz nekakšnega retrofuturizma. Potem pa je tu še hrbtni del zaslona. Ob majhnem podpisu Alana Walkerja najbolj izstopata diagonalna napisa. Od daleč dajeta vtis, da gre za nalepki, a gre v resnici za trakova iz blaga, ki sta pričvrščena na ohišje zaslona. Stvar je kar zanimiva. Ker gre za blago, pa nas skrbi prijemanje umazanije. Preostalo polovico hrbtišča zaslona zaznamujejo v luknjice skrite LED-lučke, ki izrišejo poljubne napise ali grafike. Slednje nastavimo v posebnem priloženem programu. Dodaten vir zabave je tudi ohišje škatle, v kateri dobimo prenosnik. Če jo priklopimo prek USB-kabla s prenosnikom, se spremeni v nekakšno DJ-postajo za mešanje glasbe na priloženem programu. Od »mešalke« ne pričakovati preveč. Vse skupaj je bolj za šalo.

Dober zaslon brez kamere

ROG zephyrus g14 AW SE je sicer dokaj kompakten prenosnik. Diagonala zaslona meri 35,56 centimetra (14 palcev). Obrobe okoli zaslona je zelo malo, z izjemo spodnjega dela, kar ni nič nenavadnega. Gre za posledico razmerja stranic zaslona 16:9. Bolj preseneti dejstvo, da naprava nima kamere. To vsekakor pripomore k manj obrobe pri vrhu, godi tudi uporabnikom, ki so do spletnih kamer zadržani. Zmanjša pa uporabnost prenosnika za koronačase, ko smo povečali pogostost videoklicev. Je pa res, da lahko večino teh opravimo tudi z mobilnikom. Zaslon je sicer IPS z barvnim obsegom 100 odstotkov DCI-P3, ločljivostjo 2560x1440 in frekvenco 120 hercev (Hz). Prenosnik tehta 1,75 kilograma. Kljub kompaktnosti naprave so osvetljene tipke velike, ponujajo dober hod, a so morda nekoliko mehke za naš okus. Za odklepanje naprave je na voljo čitalnik prstnih odtisov v gumbu za vklop.

Glede na velikost ohišja je naprava relativno dobro opremljena s priključki. Poleg vhoda za slušalke in vhoda HDMI ima prenosnik še po dva vhoda USB-A in USB-C. Ti sicer niso thunderbolt, kljub temu en vhod USB-C omogoča priklop na zunanji zaslon in ima podporo g-sync. Ob tem isti vhod omogoča tudi polnjenje baterije, a je po naših izkušnjah predvsem preprečeval hitrejše praznjenje. To tudi pomeni, da med igranjem iger na tak način ne gre računati na glavno grafično kartico. Nastavitve v igrah bodo tedaj nižje. Ob splošni uporabi oziroma med brskanjem po spletu z vklopljenim varčevanjem baterije je ta sicer zdržala približno 3 ure in 30 minut. Vhoda za ethernet ni.