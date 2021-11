Medtem ko je novo vodstvo Nogometnega kluba Olimpija z Nemcem Adamom Deliusom na čelu zavito v molk že vse od skupščine 19. oktobra, se je včeraj s sporočilom za javnost oglasil dosedanji predsednik Milan Mandarić. V zadnjih dneh se je v zvezi z Olimpijo pojavilo veliko govoric, tudi takšna, da se Mandarić želi vrniti na položaj predsednika. Mandarić je pojasnil, da je po skupščini ostalo še nekaj odprtih zadev, ki jih je bilo treba urediti, zato se je z Deliusom znova sešel v sredo v Ljubljani.

»Na tem sestanku sva se dogovorila, kako bodo uporabljena sredstva, ki so jih novi lastniki vplačali kot kupnino na račun pri notarju, in s tem sva odpravila še zadnje ovire na prevzemni poti. Sam sem pri tem ravnal odgovorno in v skladu obljubami, da se iz tega denarja najprej poplačajo vse Olimpijine terjatve. Tako bo klub po mojem odhodu razbremenjen vseh dolgov, tudi mojega vložka, ki je vreden več kot 20 milijonov evrov. Temu sem podredil vse druge poslovne motive, tudi izplačilo dela kupnine, ki gre na moj račun in bo izplačan zadnji. Z gospodom Deliusom sva se o vseh podrobnostih sporazumela. Podpisan je bil aneks k pogodbi in moja obljuba je s tem v celoti izpolnjena,« je včeraj po zadnjem podpisu poudaril Milan Mandarić.

Po naših neuradnih informacijah je dolgov za več kot tri milijone evrov in šele, ko bodo poplačani vsi upniki (največji med njimi je nekdanji podpredsednik kluba in njegov daljni sorodnik Željko Mandarić), bo Milan Mandarić prejel svoj del kupnine. »NK Olimpija sem s tem dokončno, tudi formalno predal v roke novemu lastniku. Prihodnost zmajev je sedaj izključno v rokah novega predsednika in njegovih sodelavcev,« je končal Mandarić.

Delius in njegov najtesnejši sodelavec Ivan Barišić sta na tiskovni konferenci, ki je po skupščini potekala v hrvaščini in nemščini brez prevoda v slovenščino, napovedala, da bodo v nekaj dneh predstavili ljudi, ki bodo na ključnih funkcijah v klubu, vendar se to do danes še ni zgodilo. Mladen Rudonja, eden izmed dveh športnih direktorjev, je na tekmah že ob igrišču v klubski bundi in kapi. Glavno besedo v klubu bodo očitno imeli Deliusovi hrvaški partnerji, ki imajo korenine v Osijeku. Ivan Barišić je predviden za direktorja, drugi športni direktor naj bi bil Marin Skender, brat trenerja Dina Skenderja, ki se je zaradi neatraktivne igre že znašel pod plazom kritik navijaške skupine Green Dragons. V zadnjih dneh se je pojavila govorica, da so ljudje, ki so prevzeli Olimpijo, v dobrih odnosih s hrvaškim poslovnežem Ivanom Meštrovićem iz Slavonije (z Marinom Skenderjem ga povezuje botrstvo), ki je bil do junija lani, ko je odstopil, zelo uspešen predsednik Osijeka, v katerem ima lastniški delež skupaj z Madžari. Olimpija nujno potrebuje svež denar, saj zamujajo plače za september, kmalu bo treba izplačati oktobrske.