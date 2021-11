Nepreslišano: Dr. Bogomir Kovač, ekonomist in kolumnist

Janša je slovenski Orbán, na srečo pa Slovenija še ni Madžarska. Dve leti sta premalo za popoln zasuk, kljub avtokratskim multiplikatorjem pandemijske politike. Rešitev je na dlani. Opozicija potrebuje skupne predvolilne konvencije. Te poganja skupni volilni razvojni program mimo sterilnih koalicijskih pogodb, transformacija v brezogljično družbo in boji za revitalizacijo demokracije nimajo strankarskih alternativ. Predvolilne konvencije bi morali začiniti z obravnavo novega volilnega sistema ter izbiro kandidatov in kandidatk za premierja. Potrebujemo ime, ki stopa v politično areno z doto politične legitimnosti, znanjem in rezultati. To niso zgolj vrhovi strank, temveč tudi drugi, politični prostor potrebuje prevetritev, nove ljudi in ideje, konkretno ponudbo razvojnih rešitev, ki ljudi zanimajo. Stranke so si prisvojile oblast mimo volje volilcev. Zatona slovenske demokracije ne tlakujeta zgolj Janševo avtokratsko vodenje države in postavljanje izvršne oblasti nad vse druge, sedanji kaos omogočata tudi politična pasivnost in nezaupanje državljanov. Apeli so tu prazna slama, šteje drugačna mobilizacija ljudi.