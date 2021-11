Za nas »male rogovce« je ta nagrada že od nekdaj nekaj posebnega, ima še dodaten pomen in vrednost. Zame še toliko bolj, ker sem jo dobil po koncu odlične sezone, in to v domovini. Ponosen, vesel in počaščen sem, da sem jo dobil. Za zdaj bom dal zlato kolo na poličko.

Po pravici povedano: nič kaj se ne ženem za nagradami. Vsake nagrade, ki jo dobim, sem vesel, ponosen in mi je v čast, vendar nimam nekega cilja, katero bi želel prejeti. Kar pride, pač pride in vsake, ki jo bom prejel, bom vesel.

Z Urško (Žigart, kolesarka avstralske ekipe BikeExchange, op. p.) sva bila precej na gorskih kolesih in v hribih. Ko bo zapadel sneg, pa pride še kaj drugega: tek na smučeh, smučanje… Zelo uživam tudi v drugih športih. A zdaj so misli že usmerjene v ponoven trening in bo treba počasi spet sesti na »specialko«. V tem mesecu se začenjajo resnejši treningi, novembra in decembra pa bo šlo za bolj bazične priprave. Za naslednjo sezono smo priprave z decembra prestavili na januar in februar, ko bomo začeli trenirati na polno, da bomo lahko na začetku sezone na dirki v Združenih arabskih emiratih konkurirali za zmago.

Na to je zelo težko odgovoriti. Mogoče celo tista na spomeniku Liege–Bastogne–Liege. Ampak vsaka letošnja zmaga je nekaj posebnega in vsaka ima svojo zgodbo. Prav vsake se bom zagotovo spominjal tudi čez mnogo let. Najljubši način zmagovanja? Zmagati v sprintu majhne skupine ali pa pripeljati sam prek ciljne črte. A vsaka zmaga šteje in je lepa, ne glede na to, ali slaviš za centimeter ali pet minut.

Zelo težko je doseči oziroma narediti še kaj boljšega, a vedno je tudi mogoče še kaj dodati. S takšno sezono, kot je bila letošnja, sem zelo zadovoljen. Od začetka do konca je bilo nepopisno, vse je šlo po načrtih. Res izjemno in neverjetno. To je bila najboljša sezona v moji karieri in vse, kar se bo zgodilo naprej, bo le bonus. A če bo naslednja sezona malce slabša, se ne bom sekiral.

Ne, tega skoraj ne čutim in sem sproščen. Uspela mi je ena boljših sezon, kar jih je mogoče nasploh doseči v kolesarstvu. Če zmagaš le na Touru, je že to velik dosežek. Vse drugo, kar je bilo zraven, je bilo le še plus. Nekaj pritiska v ekipi in zunaj nje obstaja, a jaz ga vzamem kot motivacijo in adrenalin za dirke. Na srečo imam ob sebi takšno ekipo, da pritiska skoraj ne čutim. Niti takrat, ko grem na tako veliko dirko, kot je Tour.

Sploh nisem razmišljal o tem, dokler me niste vprašali. V naslednjem letu bom na vsaki dirki verjetno prvi favorit ali eden izmed njih, a mislim, da mi je takšna vloga zelo všeč.

Nedavno smo bili na skupnih pripravah v ZAE in takrat je najlažje, ker smo vsi skupaj. Imeli smo se zares dobro in se zabavali, šest dni smo bili skupaj. To je bil kot nekakšen »teamcamp«, a na zelo sproščen način. Mislim, da bomo zaradi tega v novi sezoni še močnejši.

Ne, niti nisem imel posebnih želja, prav tako nobene besede pri tem. V ekipi imamo za to strokovno usposobljene ljudi in mislim, da so sestavili super ekipo. Pripeljali so odlične kolesarje in odlične ljudi. Nekatere sem že spoznal na oktobrskem »teamcampu« v ZAE. Veselim se dela z njimi in mislim, da se tudi oni veselijo dela z mano.

Res sem vedno zelo presenečen, ko pridem v ZAE. Letos je bilo sploh nekaj posebnega. Neverjetno je, da na skupne vožnje, ki jih organizirajo naša ekipa in naši sponzorji, pride toliko ljudi. Tam še pred štirimi, petimi leti sploh niso poznali cestnega kolesarstva, zdaj pa jih je vsako leto več na kolesih in cestah. Eden izmed naših ciljev v državi je tudi ta, da je čim več ljudi na kolesih, da se ukvarjajo s športom in živijo zdravo.

Nič ne bom rekel. Dve zmagi na Touru že imam in če pride še tretja, se bomo takrat pogovarjali o tem. Ne želim si sam ustvarjati pritiska zaradi tretje zmage.

Dirka bo hektična in napeta že takoj od starta dalje. Že prvi teden bo zelo naporen in stresen, šlo bo veliko živcev. Verjetno bo tudi veliko padcev, čeprav upam, da ne. V drugem tednu pridejo na vrsto Alpe, v katerih so trase vedno zelo lepe, v zadnjem pa Pireneji. Celotna trasa je zanimiva, saj ima vse, kar mora imeti: hribe, ravnine, dva kronometra, veter… Ne vem, v kolikšni meri mi je pisana na kožo. To bo odvisno predvsem od takratne forme. Šele na dirki bomo videli, koliko mi je pisana na kožo.

Da, zelo in to vedo tudi v moji ekipi. A za zdaj vsi mislimo, da je boljša odločitev ne iti na Giro. Na prvem mestu je Tour in v kombinaciji z Vuelto je manj tvegano kot Tour in Giro. Prepričan sem, da delamo pravilno. Program za naslednje leto bo približno podoben letošnjemu: začetek na dirki v ZAE, Tour v kombinaciji z Vuelto, glede dirke po Sloveniji ni še nič dokončno odločenega…

Rad imam izzive in v kolesarstvu jih je vedno veliko. Vedno je mogoče najti kaj zahtevnega in mislim, da sta že nastopa na dveh tritedenskih dirkah v enem letu zelo težka naloga. Še težje je doseči dve skupni zmagi, a jaz se veselim tega izziva.

V zadnjem času je veliko primerjav. To mi sicer nekaj pomeni, a se mi ne zdi prav, kajti vsak človek je sam svoj, vsak kolesar je edinstven. Ni pametno sedanjih kolesarjev primerjati s tistimi, ki so vozili pred 40 leti. Treba je gledati le na to, kar se dogaja zdaj.

(Smeh.) Težje je trenirati in dirkati.