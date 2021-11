Boris Dežulović: Dol z ženskimi hlačkami!

Prejšnji teden je Svet za preprečevanje diskriminacije pri Svetu Evrope na Twitterju objavil zanimive fotografije žensk z napol odkrito in napol pokrito glavo. Kampanja »Lepota je v različnosti, kot je svoboda v hidžabu«, ki si je za cilj zastavila »dvigovanje zavesti o nujnosti spoštovanja raznolikosti in vključenosti« – skozi razmišljanje o hidžabu kot svobodi ženske izbire – je po pričakovanju naletela na srdit odpor. Še bolj pričakovano je bil ta odpor najmočnejši v Franciji, kjer se o muslimanski tradiciji kot represiji nad žensko voljo razpravlja že 30 let in kjer so že pred desetimi leti prepovedali nikab, tančico, ki popolnoma zakrije obraz, letos spomladi pa za mladoletnice v javnih prostorih tudi običajni hidžab.