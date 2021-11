Ob plačilu za nastop glasbenikov je običaj, da svatje glasbenikom primaknejo tudi kakšno napitnino, muzikanti pa nato gostom izpolnijo glasbeno željo. Đakiću, ki pravi, da s svojim izučenim poklicem elektrotehnika zasluži kruh za družino, z glasbo pa mu doda še piškote, so pogosto pred nosom za šalo vihteli svoje bančne kartice ali pa jih povlekli skozi reže harmonike. Kartic seveda ni mogel spraviti v klobuk in si nakazati napitnino. Nato se je domislil, kako bi lahko goste, ki na zabavo pogosto ne pridejo več z gotovino, spodbudil, da bi mu namenili kakšno marko. Na svojo harmoniko si je podjetni glasbenik tako pritrdil POS-terminal, s katerim zdaj – v duhu časa tudi brezstično – prejema napitnine. Darovalcu tudi natisne potrdilo o izvedenem nakazilu. Ker se je tega spomnil kot prvi, je seveda postal prava atrakcija, in gostje zabav pogosto fotografijo njegovo pogruntavščino, ki pa ni edina. Harmoniko je že pred dobrimi tremi leti predelal tako, da lahko igra naravno glasbo ali pa tudi elektronske zvoke, povrhu tega je na harmoniko priključil še mobilni telefon, kjer lahko z Youtuba na željo gostov predvaja tudi kakšno skladbo, ki ni v njegovem repertoarju.