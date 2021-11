Z likalniki na sončno energijo proti podnebnim spremembam

Pred leti, ko se je osnovnošolka Vinisha Umashankar začela zavedati podnebnih sprememb, je postala tudi bolj pozorna na onesnaževalce okolice okoli sebe. V oči so mladi Indijki padli ulični likalci, ki so na majhnih premičnih stojnicah ponujali svoje likalne storitve na okolju precej neprijazen način. Železne likalnike so namreč segreli s pomočjo oglja, ki so ga kurili kar ob robu cestišča, postopek pa so nato ponavljali večkrat dnevno, vsakič, ko se je železo ohladilo.